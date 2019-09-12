شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية ليضغط على مستوى 1.1005، لكنه يحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 1.1100 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1005 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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