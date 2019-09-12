شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج وسط توقعات إيجابية – تحليل – 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بوينج BOEING CO (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي ارتفاعات السهم الأخيرة وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط ، مستفيداً بالدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، لتحيط بالسهم العديد من الإشارات الإيجابية التي تجعل توقعاتنا له بالمزيد من الصعود . Advertisements لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 382.28 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 365.18 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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