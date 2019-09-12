ايه إم دي بين المطرقة والسندان – تحليل – 11-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ايه إم دي - ADVANCED MICRO DEVICES INC- (AMD) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليقترب السهم من الاستناد لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 29.59 ، ليستهدف مستوى المقاومة 31.93 استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه
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