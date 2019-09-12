آي بي إم يجني أرباحه – تحليل – 11-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 145.26 ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم بتداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 145.26 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 152.88 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح ارتفاعه
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