شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يجني أرباحه – تحليل – 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 145.26 ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم بتداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 145.26 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 152.88 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح ارتفاعه