شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يحلق عالياً – تحليل – 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويأتي ارتفاع السهم وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بها ، ما يدل على قوة الاتجاه الصاعد للسهم .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 38.81 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 36.29 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد