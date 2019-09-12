ايه تي آند تي يحلق عالياً – تحليل – 11-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويأتي ارتفاع السهم وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بها ، ما يدل على قوة الاتجاه الصاعد للسهم .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 38.81 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 36.29 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: صاعد
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