إكسون موبيل يرتفع بمحاذاة خط اتجاه – تحليل – 11-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بعد نجاحه بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ولكن رغم ذلك تظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها . Advertisements لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة تداولاته بمحاذاة خط الاتجاه الهابط ، ليستهدف اولى مستويات الدعم 70.59 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة: مرجح انخفاضه

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