شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 11-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر البتكوين هدفنا المنتظر عند 9855.80 وارتد صعوداً من هناك، متأثراً بإيجابي مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 10600.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 9350.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9500.00 والمقاومة 10400.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط