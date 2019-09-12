شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية لتجارة الأدوية" تتجاوز خسائر كبيرة وتحقق 122 مليون جنيه أرباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالقابضة للأدوية أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى الشركات التابعة نجحت فى تجاوز خسائر كبيرة العام المالى قبل الماضى، وحققت نحو 122 مليون جنيه أرباحا العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2019.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" أن الأرباح جاءت بسبب زيادة معدل تحصيل المتأخرات على بعض الجهات، بجانب تحسين التوزيع وخفض السحب على المكشوف من البنوك، لافتا أن خسائر الشركة العام المالى 2017-2018 كانت نحو 279 مليون جنيه .

وتعمل الشركة فى مجال تجارة وتوزيع واستيراد الأدوية والمستحضرات الطبية وألبان الأطفال .