شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: هبوط سعر الطماطم 20% خلال شهر ونصف وزيادة المعروض بالمجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراات والفاكهة فى الغرفة التجارية، هبوط أسعار الطماطم خلال شهر ونصف بنسبة 20 %، مع انتهاء فترة العروة الموسمية التى تشهد حدوث زيادة فى أسعار الطماطم خلال شهر سبتمبر وأكتوبر.

وأضاف النجيب لـ"الخليج 365"، أن الأسعار تسجل حاليا ما بين 3 إلى 6.5 جنيه للكيلو فى الجملة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات بحسب المنطقة.

وأشار إلى أن سعر الطماطم شهد حالة من الاستقرار خلال الأربعة أشهر الماضية، مع زيادة كبيرة فى المعرض، لكن فترة فرق الموسم التى نمر بها حاليا هى سبب هذه الزيادة فى الأسعار، نمر كل عام بهذه المرحلة.

وكشف نائب رئيس شعبة الخضراوات، عن اتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لزيادة المعروض من الطماطم فى المجمعات الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة، لمواجهة أى محاولات لاستغلال هذه المرحلة، وفرض زيادة فى الأسعار على المستهلكين.