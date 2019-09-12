شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" تتبنى خطة جديدة للترويج السياحى عبر المنصات الحديثة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت وزارة السياحة فى الآونة الأخيرة إلى تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق للمقاصد المصرية، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأسواق المستهدفة، وشرائح مختلفة من الجمهور، ولتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية.

وإليك أهم الشراكات الدولية التى قامت بها وزارة السياحة للترويج للمقاصد المصرية:

1 - شركة Beautiful Destinations العالمية

واحدة من أكبر الشركات عالميا فى الترويج للمقاصد السياحية المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعية الشركة لديها أكثر من ٢٠ مليون متابع من أكثر من ١٨٠ دولة حول العالم أطلقت الوزارة مؤخرا أول فيلم ترويجى لحملة People to People من إنتاج الشركة، يقدم لقطات متنوعة للأماكن الأثرية والسياحية والطعام المصرى.

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2 - شبكة CNN العالمية

بدأت الشراكة معها فى مايو الماضى لتقديم مصر بمفهومها الحديث عبر مختلف المنصات التلفزيونية، والرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعى تركز الحملة على شبكة CNN على قطاعات مختلفة فى أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، سيتم عرض برنامج #MyEgypt والذى يقدم مصر من خلال سائحين على دراية بأسرار البلد برنامج Cairo POV، والذى يركز على الطريقة التى يبحث فيها الشباب عن التجارب المحلية السياحية فى مغامراتهم.

3 - شركة CTRIP الصينية

تعد أحد أكبر منظمى الرحلات الصينية، ونشأت فى عام 1999 وأصبحت واحدة من أهم مواقع الحجز السياحى الإلكترونى فى العالم وأطلقت وزارة السياحة المصرية وCTRIP شراكة يتم من خلالها تنفيذ حملة تسويقية مشتركة للترويج لمصر فى السوق الصينى وسيتم خلال هذه الشراكة تعريف المسافرين بالمنتجات السياحية المختلفة والخدمات عالية الجودة فى مقاصد مصر السياحية المختلفة تنفيذ حملة دعائية مشتركة على أهم المواقع السياحية الإلكترونية المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعى فى الصين.

4 - شبكة قنوات Discovery العالمية

تعتبر شبكة قنوات ديسكفرى واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا فى مجال الترفيه إطلاق حمله ترويجية لمصر بأهم الأسواق المصدرة للسياحة بكل من آسيا (الصين) والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية وتتضمن الشراكة الجديدة تنفيذ حملة سياحية لإنتاج محتوى ترويجى للسياحة المصرية سيتم إعداد سلسلة من الحلقات عن مرسى علم، وفيلم ترويجى عن سيوة والصحراء البيضاء. ‏

5 - شركة Expedia العالمية

تعد شركة اكسبيديا Expedia Group واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم فى مجال السفر والحجز عبر الإنترنت، يزورها نحو 6 ملايين شخص شهريًا ستطلق حملة ترويجية لمصر فى 5 أسواق سياحية مختلفة وهم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، وكندا، وإيطاليا، وألمانيا تستمر هذه الحملة على مدار 12 شهرًا وتتضمن إعداد صفحات مخصصة عن مصر من خلال الوسائط والإعلانات الرقمية الجديدة سيتم من خلال هذه الشراكة الترويج للأحداث الثقافية الرئيسية مثل افتتاح المتحف المصرى الكبير.

6 - شركة ISOBAR العالمية

تعتبر شركة أيزوبارIsobar العالمية شركة رقمية لها باع طويل فى مجال جمع وتحليل البيانات، تقدم خدماتها فى 45 سوقًا فى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين تم اختيار هذه الشركة لتتولى إدارة صفحات التواصل الاجتماعى للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة فى سبعة عشر سوقا من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة.