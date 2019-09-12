شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بصناعة الجلود: تراجع الطلب العالمى على الجلد سبب انخفاض الصادرات 31% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى زلط عضو غرفة صناعة الجلود فى اتحاد الصناعات، إن انخفاض الطلب العالمى على الجلود، سبب تراجع صادرات الجلد أول 7 أشهر من 2019 بنسبة 31.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، إذ سجلت نحو 47.1 مليون دولار، مقابل 68.9 مليون دولار.

وأضاف زلط لـ"الخليج 365"، أن الاتجاه العالمى فى الفترة الأخيرة هو الاعتماد على الجلد الصناعى بدلا من الطبيعى، وهو ما يفسر لنا هذا الهبوط الذى شهده قطاع الجلود فى الفترة الماضية، لافتا إلى أن شركات كبرى تقوم بتصنيع أغلب الأحذية بما فيها الرياضية من الجلود المصنعة.

وكان المجلس التصديرى للجلود، كشف انخفاض صادرات يوليو الماضى إلى 5.2 مليون دولار، مقابل 10.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى، مسجلاً تراجعاً بنسبة 50%.

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وأوضح المجلس، أن إجمالى صادرات القطاع تراجعت، خلال يونيو الماضى، لتسجل 3.3 مليون دولار، مقارنة بنحو 9.8 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى بتراجع بلغت نسبته 65.9%.وانخفضت صادرات مايو الماضى إلى 6.2 مليون دولار، مقابل 9.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018.

وسجلت الصادرات تراجعاً منذ بداية العام الجارى، وانخفضت خلال شهر يناير الماضى إلى 8.08 ملايين دولار، مقارنة بنحو 9.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى، فيما سجلت صادرات شهر فبراير نحو 8.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 7.8 مليون دولار.

وهبطت خلال مارس الماضى إلى 8 ملايين دولار، مقارنة بنحو 11 مليون دولار العام الماضى، وسجلت نحو 7.2 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضى، مقابل 10.6 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى.