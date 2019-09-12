«الإمارات دبي الوطني» يستعد لإطلاق المحادثات الصوتية المصرفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تصدر مسيرة الابتكار الرقمي على مستوى القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بإطلاق خدمة المحادثات الصوتية المصرفية المدعومة من «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، والتي ستتيح لعملائه قريباً إمكانية الاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بحساباتهم المصرفية وتتبع إنفاقهم والاستماع إلى نشرات السوق اليومية الموجزة على أجهزتهم «أمازون أليسكا».

وسيكون بمقدور العملاء طلب المعلومات حول أرصدة حساباتهم وبطاقات الائتمان علاوة على تفاصيل معاملاتهم التي أجروها مؤخراً باستخدام اللغة المحكية عبر مكبر الصوت الذكي «أمازون إيكو» بكل راحة من منازلهم أو مكان عملهم.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: يتبوأ بنك الإمارات دبي الوطني مكانة رائدة على مستوى الابتكار المصرفي وتمثل حلول التواصل المصرفي عبر المحادثات الصوتية خطوة إضافية نحو تعزيز ريادة البنك في هذا المجال واستخدام التقنيات الحديثة سعياً للارتقاء بتجربة العملاء. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه بحث العملاء عن قنوات للتواصل مع بنوك تمتاز باستخدام حلول المحادثات الصوتية، جاء إطلاقنا لهذه الخدمة كخطوة إضافية نحو بناء منظومة حلول تستند إلى الذكاء الاصطناعي.