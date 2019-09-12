الإمارات تستعرض مقوماتها في دعم مشاريع «الحزام والطريق»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أكد عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن الإمارات حريصة على دعم مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون بين الدول المنضوية في إطار المبادرة والبالغ عددها 70 دولة لإنجاح مختلف مشاريع المبادرة. وأوضح أن المبادرة تقدم فرصاً استثمارية كبيرة في مظلة واسعة من القطاعات لمختلف الدول المشاركة، من أهمها البنية التحتية وعمليات الموانئ والمناطق اللوجستية وتجارة السلع، فضلاً عن تعزيز الأنشطة الاستثمارية الضخمة التي تدعم نمو هذه الدول.

جاء ذلك خلال مشاركة آل صالح في أعمال النسخة الرابعة من قمة الحزام والطريق بهونج كونج، والتي تنظمها حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ومجلس تنمية التجارة في هونج كونج، والتي تعقد تحت عنوان «خلق وإدراك الفرص».