«إكسبو 2020» من السماء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - سامي مسالمة:

أظهرت صورة حديثة بالأقمار الصناعية التقطها المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء، لموقع الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، تشكل معالم الحدث الرئيسية بنسبة كبيرة، الأمر الذي يشير إلى تقدم الإنشاءات أسبوعاً بعد أسبوع، لتسير بذلك أعمال البناء في الموقع بحسب المخطط الرئيسي الذي يؤكد اكتمال جميع أعمال الإنشاء الكبرى بنهاية أكتوبر المقبل. وعلق حساب الجناح الفرنسي على «تويتر» على الصورة قائلاً: معرض 2020 ينظر إليه من السماء، تمتد مساحته على أكثر من 438 هكتاراً، ويتطور موقع البناء في معرض دبي الدولي من أسبوع إلى أسبوع. وأضاف: من أكتوبر 2020 إلى إبريل 2021، سيستضيف الموقع 190 دولة مشاركة، و25 مليون زائر من جميع أنحاء العالم، مع موضوع «توصيل العقول، بناء المستقبل»، إنه حدث عالمي بارز يتم إعداده حالياً في دبي. وقد تم بالفعل إنجاز مناطق الموضوعات أل 3 الرئيسية، كما تم إنجاز 100% من البنية التحتية في الموقع، فيما سيتم تركيب قبة ساحة الوصل في أكتوبر المقبل.