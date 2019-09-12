«طاقة أبوظبي» و«الكهرباء» الصينية توقعان مذكرة تفاهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الصينية خلال فعاليات المؤتمر، تهدف إلى التأسيس لعلاقة تعاون استراتيجية تختص بدعم توجهات قطاع الطاقة في أبوظبي للتحول نحو مبادئ الكفاءة والابتكار، وترشيد الاستهلاك مع التوسع في تطوير وبناء مشاريع ومبادرات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وجرى توقيع المذكرة في جناح دائرة الطاقة بأبوظبي في مؤتمر الطاقة العالمي من قبل المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس الدائرة وكو وي، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الصينية، حيث تُقدم المذكرة تطبيقاً لدور الطرفين في تفعيل مبادئ الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها قيادتا البلدين الصديقين عام 2018.

وتؤسس مذكرة التفاهم هذه لشراكات مستقبلية تربط دائرة الطاقة في أبوظبي كمحفز للقطاع على مستوى الإمارة، مع شركة الكهرباء الصينية عبر الشركات المملوكة لها، بحيث ترسخ مبادئ التعاون وتبادل الخبرات.

وتشمل بنود المذكرة التعاون في مجالات دراسة الجدوى لتحسين نظام الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها، وتطوير مراكز الإرسال والطاقة النظيفة والتخزين وتكاملها مع الشبكة، وتطوير مشروع الكابلات والخطوط المعزولة بالغاز تحت الأرض، وربط الكهرباء مع الإمارات ودول المنطقة، وتحسين شبكات الكهرباء واستخدام أنظمة تكييف الهواء وتبريد المناطق.