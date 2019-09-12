أخبار البنوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> كشفت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» عن اكتمال برنامجها لإعادة شراء الأسهم، الذي يعد جزءاً من استراتيجيتها لتحقيق القيمة للمساهمين الحاليين، حيث حققت هذه المبادرة أهدافها المتمثلة في منع الحركات السلبية غير المتناسبة في سعر السهم التي تنتج عن التداولات الصغيرة.

>> حصد مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة «أفضل مصرف إسلامي رقمي في الشرق الأوسط» للعام الثالث على التوالي من مجلة «جلوبال فاينانس». وحصد المصرف أيضاً جائزتين أخريين عن فئتي «أفضل مصرف لإدارة النقد عبر الإنترنت» و«أفضل موقع إلكتروني متكامل للخدمات المصرفية للشركات».

>> حصل بنك أنجلو - الخليجي التجاري (AGTB)، على ترخيص رقمي كامل لتقديم الخدمات المصرفية ومستوى «بنك من الفئة الأولى» من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

>> ذكرت مجلة ميد أن شركة «جبرل نتوورك» السويسرية، قالت إنها ستطلق منصة تعمل بتقنية البلوك تشين للتمويل الخاص، بعد أن تم قبولها بمختبر سوق أبوظبي العالمي للتكنولوجيا المالية.