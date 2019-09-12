مؤشرات «تهدئة تجارة» تدعم «داو» فوق 27 ألف نقطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الأربعاء، مع ترقب المستثمرين للمزيد من الإجراءات التحفيزية للبنوك المركزية، حيث يجتمع المركزي الأوروبي اليوم الخميس، إضافة إلى ترقب التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث أعلنت بكين أمس أنها تعتزم استثناء 16 منتجاً من قائمة المنتجات الأمريكية التي تخضع للتعريفات الإضافية بداية من 17 سبتمبر/‏‏ أيلول الجاري ولمدة عام، وسط تقارير تشير إلى أنها تعتزم شراء المزيد من المنتجات الأمريكية في سبيل عقد صفقة تجارية.

وتحول مؤشر داو جونز للمكاسب بنحو 0.4% أو ما يعادل 108 نقاط ليصل إلى 27017.9 نقطة، كاسراً حاجز ال27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تعاملات 1 أغسطس الماضي، كما ارتفع ستاندرد آند بورز 0.5% ليصل إلى 2993.8 نقطة، فيما ارتفع ناسداك 0.9% ليسجل 8155.6 نقطة.

وفي القارة العجوز، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.8% عند 389.7 نقطة، كما زاد مؤشر كاك الفرنسي 0.4% إلى 5618 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 1% عند 7338 نقطة، فيما زاد مؤشر داكس الألماني 0.7% مُسجلاً 12359 نقطة.(وكالات)