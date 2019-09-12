25 مليون عضو في «سكاي واردز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وصل عدد أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لطيران الإمارات وفلاي دبي، إلى 25 مليوناً. وسيحتفل «سكاي واردز طيران الإمارات» بهذه المناسبة مع أعضائه، اعتباراً من 12 الجاري من خلال مفاجآت وعروض تشمل 25% خصماً على ترقية درجة السفر وتذاكر المكافآت على عدد من الرحلات من وإلى دبي، وأسعاراً خاصة عند الدفع بتركيبة نقد وأميال على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي، و25% خصماً عند شراء أو إهداء الأميال. كما سيستمتع المسافرون عبر المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات بمسابقات وجوائز مميزة اعتباراً من 22 سبتمبر. وانضم إلى البرنامج خلال الأشهر ال18 الماضية 5 ملايين عضو جديد، أي بمعدل 277,777 عضواً كل شهر و9,259 عضواً كل يوم و6 أعضاء كل دقيقة. وتحتل المملكة المتحدة الصدارة على قائمة البلدان من حيث عدد الأعضاء (3.2 مليون عضو)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (2.3 مليون عضو)، وأستراليا (1.9 مليون عضو)، ثم الهند (1.8 مليون عضو) ودولة الإمارات العربية المتحدة (1.7 مليون عضو).

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «نفتخر بهذا الإنجاز الكبير. فقد بدأنا منذ ثلاث سنوات رحلة تحويلية، شملت بحوثاً ودراسات لفهم حاجات ومتطلبات عملائنا الأوفياء. واعتمدنا على هذه الرؤى بالإضافة إلى استراتيجيتنا طويلة الأجل وبيانات حديثة والتكنولوجيا الرقمية لإطلاق عدد من الخدمات الفريدة، كما تعاونا مع علامات تجارية رائدة محلياً وعالمياً، ووفرنا تجارب غنية ومصممة لأعضائنا عبر شبكاتنا على الهاتف المحمول. ونحن نعمل حالياً على تطور جديد سوف يستفيد منه المقيمون وزوار دولة الإمارات».

يقدّم برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» مكافآت وفوائد ومزايا تصاعدية لفئاته الأربع، الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية. ويمكن للأعضاء كسب الأميال عند سفرهم مع طيران الإمارات أو فلاي دبي أو الناقلات الجوية الشريكة الأخرى، أو من خلال شركاء البرنامج الآخرين، بما في ذلك شركات طيران وفنادق ومنافذ التجزئة وشركات تأجير سيارات وهدايا فاخرة. ويستمتع الأعضاء باستبدال أميالهم مقابل نطاق واسع من المكافآت التي تشمل تذاكر السفر مع طيران الإمارات وفلاي دبي أو الناقلات الشريكة، وترقية درجة السفر والإقامة الفندقية وبرامج الجولات السياحية والتسوق الراقي الحصري.