الإمارات الأولى إقليمياً في التجارة الإلكترونية للمستهلكين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى بين مجموعة دول غرب آسيا وشمال إفريقيا للاقتصادات النامية والانتقالية في مجال التجارة الإلكترونية، خلال العام 2018، تحت فئة «شركة إلى مستهلك» التي تختص بالمعاملات التجارية الإلكترونية القائمة بين الشركات والمستهلكين، وفقاً لتقرير مؤشر التجارة الإلكترونية 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».

ويصنف التقرير العمليات التجارية الإلكترونية إلى 6 فئات بحسب أطراف العملية، وهي: شركة إلى شركة، وشركة إلى مستهلك، وشركة إلى حكومة، ومستهلك إلى حكومة، ومستهلك إلى شركة، ومستهلك إلى مستهلك.

أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حافظت على ترتيبها في المرتبة الرابعة بين مجموعة الدول النامية في تقريري 2018/2017، فيما حلت في المرتبة الأولى بين مجموعة دول غرب آسيا وشمال إفريقيا للاقتصادات النامية والانتقالية، وفي المرتبة 33 عالمياً بالتجارة الإلكترونية تحت فئة «شركة إلى مستهلك» لعام 2018.

جاءت هذه التفاصيل في تقرير تحليلي أعدته إدارة التحليل والمعلومات التجارية بوزارة الاقتصاد ويتناول مجموعة من المؤشرات الخاصة بحركة التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي ومكانة دولة الإمارات في هذا الصدد.

وأفاد التقرير بصدارة دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، وفي المرتبة الثامنة عالمياً على نفس المؤشر. وعلى صعيد واردات خدمات الاتصالات للعام نفسه، جاءت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير البيانات والمؤشرات الواردة في تقرير المؤشر العالمي للتجارة الإلكترونية «شركة

إلى مستهلك» 2018 الصادر عن الأونكتاد، استحواذ 8 دول أوروبية على حركة التجارة الإلكترونية ضمن قائمة أهم 10 دول عالمية تدير التجارة الإلكترونية «شركة إلى مستهلك».

ووفقاً للتقرير، خرجت لوكسمبورج من قائمة الدول العشر الأولى لتحل في المرتبة 19 في تقرير 2018 بعدما كانت في صدارة دول العالم في تقرير 2017.

وتصدرت هولندا دول العالم في هذا النوع من التجارة الإلكترونية لتحل في تقرير عام 2018 في المرتبة الأولى عالمياً بعدما كانت في المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير 2017، كما أحرزت سنغافورة تقدماً كبيراً خلال فترة المقارنة نفسها من المرتبة 18 عالمياً في تقرير 2017 إلى المرتبة 2 عالمياً في تقرير 2018 حيث حلت مكان سويسرا التي تراجعت بمرتبة واحدة لتصبح في المركز الثالث.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة 33 على المستوى العالمي في تقرير 2018. وحققت كل من الدول التالية تقدماً في الترتيب في تقرير 2018 مقارنة بترتيبها في تقرير 2017: بريطانيا بمقدار مرتبتين، آيسلندا بمقدار 5 مراتب، إيرلندا بمقدار 12 مرتبة، نيوزيلندا مرتبة واحدة.

وعلى مستوى مجموعة الدول النامية، تشير البيانات والمؤشرات الواردة حول ترتيب الدول النامية في المؤشر العالمي للتجارة الإلكترونية «شركة إلى مستهلك» للفترة 2018/2017 إلى محافظة دولة الإمارات على ترتيبها الرابع بين مجموعة الدول النامية في تقريري 2018/2017.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين مجموعة دول غرب آسيا وشمال إفريقيا للاقتصادات النامية والانتقالية بالتجارة الإلكترونية «شركة إلى مستهلك» لعام 2018.

وتصدرت سنغافورة مجموعة الدول النامية في تقرير 2018 بعدما كانت في المرتبة الثالثة في تقرير عام 2017، كما حافظت هونج كونج على ترتيبها الثاني بين الدول النامية في تقريري 2018/2017 لتتراجع كوريا الجنوبية من المرتبة الأولى في تقرير 2017 وتصبح في المرتبة الثالثة في تقرير 2018.

وخرجت كل من موريشيوس وترينيداد وتوباجو من قائمة أهم عشر دول نامية بالنسبة للتجارة الإلكترونية «شركة إلى مستهلك» ودخلت كل من تركيا وتشيلي إلى القائمة ذاتها في تقرير 2018.



74 % استخدام الإنترنت في المنطقة



تشير البيانات المنشورة في تقرير التجارة الإلكترونية العالمية 2018 الصادر عن Ecommerce Foundation إلى الارتفاع التدريجي خلال السنوات الأربع الماضية في استخدام الإنترنت في دول الشرق الأوسط، لترتفع النسبة من 57% في عام 2015 إلى 74% في عام 2018.