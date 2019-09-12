فوز 10 مشاريع في «حاضنة معاً» بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً اليوم» عن الفائزين العشرة في الدورة الأولى من برنامج حاضنة معاً الاجتماعية، والتي تندرج ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج «غداً 21» الهادف إلى تحفيز الأجندة الاقتصادية لأبوظبي.

حضر حدث إعلان المشاريع العشرة الفائزة أمس، الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمهندس حمد علي الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وسلامة عجلان العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً.

وتشمل المشاريع الفائزة تطبيقاً لتحويل الرسائل النصية في الجوّال إلى لغة الإشارة، وآخر يساعد من يعانون إعاقات بصرية على التنقل في محيطهم من خلال أجهزة الاستشعار وتقنيات الإدراك البصري. بالإضافة إلى مشاريع تقدم فرصاً متساوية لأصحاب الهمم في العمل والفعاليات الرياضية والأنشطة الترفيهية.

ويهدف البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، إلى دعم وتنمية الأفكار المبتكرة والمشاريع الاجتماعية الناشئة، وتطويرها، لتصبح مؤسسات اجتماعية أو منشآت أهلية يكون لها دور فاعل في مساعدة أصحاب الهمم على مواجهة التحديات التي تواجههم في المجتمع، وتوفر لهم حلولاً مبتكرة تسهم في تحسين نمط حياتهم وتحقيق تطلعاتهم.

كما سيقدم برنامج حاضنة معاً الدعم اللازم والمتخصص لمساعدة هذه الأفكار، لتصبح مشاريع مستدامة، حيث يوفر الإرشادات والأدوات اللازمة لتحقيق النمو مثل الدعم المادي والمعنوي، وتأمين مساحات للمكاتب ودعم الخبراء المختصين للإرشاد والتوجيه، وإتاحة فرص الوصول إلى المستثمرين. وقد فاز ضمن الفرق العشرة النهائية 6 فرق محلية، و4 فرق من أنحاء العالم. ومنذ إطلاق البرنامج في مايو من هذا العام تم تقديم لمشروع حاضنة معاً الاجتماعية أكثر من 130 طلباً من بلدان عربية وعالمية مختلفة مثل الإمارات، ومصر، والأردن، والبرازيل، والدنمارك، وفرنسا، ونيجيريا، والهند.

وستحصل كل فكرة فائزة على تمويل يصل إلى 200 ألف درهم، وسيتم تقديم الدعم المالي المرحلي على كل إنجاز يصل إليه المشارك، إضافة إلى نفقات المعيشة وتكاليف السكن للمشاركين غير المقيمين في أبوظبي.