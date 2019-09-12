«أدنوك» تبحث مجالات التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أمس مع ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية، في المقر الرئيسي لشركة أدنوك وذلك ضمن زيارة الوزير الروسي إلى أبوظبي للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي.

ورحب الدكتور سلطان أحمد الجابر بألكسندر نوفاك، مؤكداً اهتمام القيادة في دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة في مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة استكشاف ودراسة واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وتناول النقاش فرص ومجالات التعاون المحتمل، حيث تسعى «أدنوك» لتوسعة نطاق شراكاتها واستثماراتها الاستراتيجية في كافة مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، كما يأتي اللقاء استكمالاً للمباحثات التي تم إجراؤها بين الطرفين خلال الاجتماع الذي عُقد في موسكو في يوليو الماضي.

قال الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع نهج القيادة الرشيدة بمد وتعزيز جسور التواصل والتعاون، يسرنا الترحيب بألكسندر نوفاك في أدنوك حيث تعكس هذه الزيارة علاقات الصداقة التي تربط بين الإمارات وروسيا والجهود المستمرة لتعزيزها. وهناك دائماً العديد من فرص التعاون الجديدة في قطاع الطاقة فيما تسعى أدنوك لاستشكاف فرص الشراكات والاستثمار المشترك في كافة مجالات ومراحل قطاع الطاقة، وتعمل على إرساء شراكات استراتيجية تحقق قيمة إضافية مع شركاء جدد يشاركونها نفس الرؤية والأهداف.

واصطحب الدكتور سلطان الجابر، ألكسندر نوفاك والزوار في جولة في مركز بانوراما للتحكم الرقمي الذي يتم من خلاله جمع وتحليل بيانات دقيقة ومباشرة تغطي كافة نشاطات وعمليات المجموعة، والذي تم إنشاؤه ضمن خطة أدنوك للتحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وتعزيز القيمة في كافة جوانب ومراحل سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز.

واطلع ألكسندر نوفاك خلال الجولة على آلية توظيف الشركة لتقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من أصولها وعملياتها ومواردها.

وأكد ألكسندر نوفاك، حرص جمهورية روسيا الاتحادية على استكشاف فرص التعاون والشراكات في كافة مجالات قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات، قائلاً: هنالك العديد من فرص التعاون الواعدة في مجال الطاقة بين شركات النفط والغاز في دولة الإمارات وروسيا، والتي تكمن في تطوير أنشطة تجارية في مجال الموارد الهيدروكربونية وكذلك مشاريع مشتركة في مجالات التعدين والتجارة.