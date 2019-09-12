«فيتش»: ارتفاع ملحوظ في ديون المؤسسات الحكومية الخليجية

دبي: ”الخليج 365”

قالت وكالة «فيتش» في تقرير أمس إن ديون المؤسسات والشركات التابعة للحكومات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تزداد بشكل ملحوظ. ويعكس ارتفاع ديون القطاع العام المشاركة الكبيرة للحكومة في الاقتصاد، واستخدامها الكيانات التابعة لها أداة رئيسية لتحريك الاقتصاد. وقالت «فيتش» إن ديون الشركات الحكومية غير المصرفية تتراوح بين 12% من إجمالي الناتج المحلي في الكويت و32% من الناتج المحلي الإجمالي في عُمان، لعام 2018.

وتراوحت ديون البنوك المرتبطة بالحكومة حول 9% من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين. وأضافت «فيتش» أن النطاق المحتمل للالتزامات الطارئة في القطاع المصرفي هي الأكبر، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع في السعودية 74% من الناتج المحلي الإجمالي، و209% من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين.

وتزداد الديون غير المصرفية للكيانات التابعة للحكومة في البلدان التي تواجه حكوماتها ضغوطاً مالية تحد من قدرة الحكومات على تقديم مساهمات رأسمالية مباشرة لهذه الكيانات، ما يدفع الأخيرة إلى تمويل نفسها عبر الاقتراض.