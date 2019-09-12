المزروعي: طالبنا الحكومات باستراتيجيات واضحة للطاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن مؤتمر الطاقة العالمي شهد إقبالاً كبيراً، حيث جرى عرض العديد من القضايا التي تفاعل معها الشباب واستضاف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ونحاول أن يكون المعرض شاملاً لكل ما يخص الطاقة على اختلاف أنواعها.

وقال المزروعي في تصريحات لوسائل الإعلام: لقد طلبنا من الحكومات أن يكون لديها استراتيجيات واضحة للطاقة في المستقبل، على غرار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وأعتقد أن هذه الرسالة وصلت، والعديد من الدول تتحدث بالأمر، إلى جانب أننا عرضنا العديد من التقنيات الجديدة، إلى جانب تقنيات في طور التطوير تستخدم في قطاع الطاقة، ويتوقع أن التغيير قادم وهناك تنافس لتقديم حلول مستقبلية أفضل.

والتقى المزروعي مع عدد من الشباب والشابات في منصة متخصصة أمس للحديث عن الطاقة. وأضاف: نحرص أن تحصل الأجيال القادمة على نفس جودة الطاقة الحالية، ولكننا نرى أن المناخ ودرجات الحرارة تتغير، ولقد سجلت درجات الحرارة في الدولة خلال الأربعين عاماً الماضية ارتفاعاً ب3 درجات مئوية، لأن أعداد البشر في ازدياد، وكذلك تغير أنماط الاستهلاك، لذل نحرص على أن يكون استهلاك الأجيال القادمة أفضل لتحقيق الاستدامة في الطاقة والموارد.