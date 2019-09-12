النفط يرتد بخسائر تلامس 3%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتدت أسعار النفط عن مكاسبها وهبطت 3% أمس الأربعاء بعد تقرير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تخفيف العقوبات على إيران وهو ما قد يعزز إمدادات الخام في وقت يستمر فيه القلق بشأن الطلب العالمي على الطاقة.

وأشار متعاملون إلى تقرير من بلومبرج بأن ترامب ناقش تخفيف العقوبات على إيران للمساعدة في ضمان اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت لاحق هذا الشهر. وقال التقرير إن مستشار الأمن القومي المقال جون بولتون عارض مثل هذه الخطوة.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.8% إلى 60.96 دولار للبرميل بينما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.9%، إلى 55.85 دولار للبرميل. وكان الذهب الأسود حقق مكاسب ملحوظة قبل أن يقلصها قليلاً بالتزامن مع زخم البيانات المعلنة أمس.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الأسبوع الماضي عند 12.400 مليون برميل يومياً مع صعود صادرات النفط الأمريكية.

من جهتها، خفضت أوبك أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بسبب تباطؤ اقتصادي، في تقديرات تقول المنظمة إنها تبرز أهمية المساعي الجارية لمنع تكون تخمة جديدة.

(وكالات)