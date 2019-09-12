الإمارات تطلق البرنامج الوطني لقادة مستقبل الطيران المدني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت حكومة دولة الإمارات «البرنامج الوطني لقادة المستقبل في الطيران المدني» أمس، في مقر وزارة اللامستحيل بدبي، بهدف إعداد الكفاءات الوطنية من فئة الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة مستقبليين في هذا القطاع الحيوي.

أطلق «البرنامج الوطني لقادة المستقبل في الطيران المدني»، بحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعمر بن غالب نائب مدير عام الهيئة.

ويهدف البرنامج الوطني لقادة المستقبل في الطيران المدني الذي تم تطويره بالتعاون بين برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والهيئة العامة للطيران المدني، إلى تطوير قدرات وكفاءات قيادات الصفين الأول والثاني في قطاع الطيران المدني في الدولة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 عاماً، وتعزيز مستويات كفاءتهم وبناء قدراتهم، وتأمين التدرج الوظيفي لهم لشغل مناصب قيادية مستقبلاً في هذا المجال الحيوي، وتأهيلهم للمشاركة وتمثيل دولة الإمارات في مختلف الفعاليات الدولية وفي اللجان الفنية الوطنية والدولية.

وأكد المهندس سلطان المنصوري، أن إطلاق البرنامج الوطني لقادة المستقبل في الطيران المدني، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعطاء الشباب الثقة وإتاحة الفرصة أمامهم لقيادة مستقبل الإمارات في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات سباقة في تمكين فئة الشباب وإعداد كوادر حكومية وطنية متقدمة تقود قطاع الطيران المدني بأدوات معرفية مكتسبة من التجارب التدريبية المتكاملة، وقال، نحن اليوم في إطار تطوير وبناء جيل واعد من القادة الشباب في مجال الطيران، لتوفير طاقات شبابية متمكنة في كافة المجالات الفنية والإدارية والتخصصية بقطاع الطيران المدني، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية. وقال سيف محمد السويدي إن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لقادة المستقبل في الطيران المدني شملت اختيار 18 متدرباً مواطناً ومواطنة سيتلقون المزيد من التدريبات وسيتم إرسالهم قريباً إلى المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» وسيتسنى لهم فرصة حضور اجتماعات الجمعية العمومية وغيرها من الورش الفنية التي تقيمها الجمعية.

وأضاف أن شباب الإمارات هم الدافع والمحرك للنهضة والتنمية في الدولة وأحد أهم الثروات التي تحرص الحكومة والقيادة الرشيدة على الاستثمار فيها، وأصبح بمقدور الشباب الإماراتي اليوم تخطي الصعاب واغتنام الفرص ومواجهة التحديات، وما نراه اليوم من النماذج الشبابية في الدولة هو جدير بالاحتفاء والافتخار فهم أصبحوا مثالاً ريادياً يحتذى في مختلف المجالات.

وتابع، تسعى الهيئة العامة للطيران المدني إلى تنفيذ استراتيجية دولة الإمارات وخططها في تمكين الشباب وتوظيف قدراتهم ومهاراتهم في خدمة الوطن، وتقديم الدعم واستقطاب المواهب وتنميتها، والعمل معها برؤية مستقبلية واعدة لمواجهة جميع التحديات وتحقيق الإنجازات والارتقاء بقطاع الطيران على الصعيدين المحلي والعالمي. ويتيح «البرنامج الوطني لقادة المستقبل في الطيران المدني» للمشاركين تجربة تدريبية متكاملة تشمل الجوانب النظرية والتطبيقية في مختلف التخصصات في مجالات الطيران المدني، من خلال ورش عمل وجلسات ومحاضرات وزيارات ميدانية، ويتناول عدداً من المحاور الأساسية التي تتضمن الدبلوماسية في قطاع الطيران.رفع مساهمة الطيران في الاقتصاد الوطني إلى 25%

قال سيف السويدي إن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف لرفع مساهمة قطاع الطيران في الاقتصاد الوطني إلى 25% خلال السنوات المقبلة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للتنويع الاقتصادي، موضحاً أن قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، لا يزال أعلى من المتوسط العالمي.