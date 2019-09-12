«المناطق الصناعية المتخصصة» تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة



تعمل استراتيجية دبي الصناعية 2030 على تعزيز الابتكار لإحداث تحول في قطاع التصنيع، في الإمارة، وتتكاتف جهود مختلف الجهات في القطاع للعمل على تيسير وتسهيل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في القطاع على مستوى الدولة بشكل عام، وتؤدي شركات ومجمعات عدة دوراً حيوياً في تحقيق الاستراتيجية، وتطوير اقتصاد مبني على الابتكار في الإمارات عبر إتاحة بيئة أعمال مزدهرة تساعد الشركات العاملة على النجاح والنمو والابتكار.

وتشير التوقعات الإيجابية إلى أن استراتيجية دبي الصناعية 2030 ستسهم في تعزيز القدرات الصناعية ونمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنحو 43.5 مليار دولار (159.65 مليار درهم) إضافية، في حين سترتفع مساهمة القطاع الصناعي بنحو 4.9 مليار دولار إضافية، ويُتوقع لهذه الخطة أيضاً أن ترفع قدرات البحث والتطوير بشكل ملموس وأن تضيف 27000 فرصة عمل متخصصة و4.3 مليار دولار إلى إجمالي صادرات الدولة.

وقد أكد العديد من المسؤولين والخبراء في القطاع في تصريحات صحفية خلال مشاركتهم في قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2019، والتي اختتمت فعالياتها أمس، على تنوع الخدمات والمرافق التي تقدمها المؤسسات والمجمعات الصناعية، مشيرين إلى أن فريق عمل استراتيجية دبي الصناعية يساعد كذلك الشركات على إيجاد حلول إبداعية للاستثمار في الأتمتة والاستدامة.

جذب الاستثمارات

أكد سعود أبو الشوارب، مدير عام «مدينة دبي الصناعية»، أن المناطق الصناعية المتخصصة ذات الخدمات المتكاملة تسهم في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتصنيع والتصدير، الأمر الذي يدعم إحدى ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية القطاعات غير النفطية، موضحاً أن 130 مصنعاً باشرت عمليات الإنتاج في مدينة دبي الصناعية خلال العام 2018، متوقعاً أن يرتفع العدد إلى 200 مصنع منتج فعلياً مع نهاية 2019.

وأشار إلى أن تخفيض التكاليف التشغيلية يشكل التحدي الأكبر أمام المصنعين ويأتي ضمن أولوياتهم، لافتاً إلى أن فريق عمل استراتيجية دبي الصناعية يساعد الشركات على إيجاد حلول إبداعية للاستثمار في الأتمتة والاستدامة، لافتاً إلى أن العديد من المصانع العاملة في دبي بدأت باستخدام الألواح الشمسية للتوفير في كلفة الطاقة الشمسية بالتزامن مع تطوير أتمتة خطوط الإنتاج القديمة منها والجديدة، ولفت إلى أن هذه الخطوات تتطلب استثماراً أولياً لكنها تساهم في تحقيق وفورات مجزية على المدى الطويل مع تحقيق عوائد أكبر.

60 % شركات صحية

وقال مروان عبد العزيز جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030: «تشكل الشركات الناشئة المحلية 50% من عدد الشركات العاملة في المجمع والبالغ عددها 350 شركة، وتتخصص 60 % منها في قطاع الصحة فيما تعمل 40 % في قطاعات أخرى مثل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية». وأشار إلى أن تنوع الخدمات والمرافق التي يقدمها المجمع عززت تنافسيته في القطاع لمواكبة عمليات جميع الشركات العاملة في مختلف فئات القطاع، حيث بلغ معدل النمو في عدد الشركات العاملة في المجمع 15 % خلال العام 2018 مقارنة ب 2017، متوقعاً تسارع النمو مع نهاية العام الجاري في ظل افتتاح مرافق وخدمات جديدة في المجمع وفي مقدمتها برج للمكاتب بمساحة نصف مليون قدم مربعة، لافتاً إلى أن الإمارة تشهد افتتاح مصنعين أو ثلاثة مصانع للأدوية سنوياً، مع توقعات باستمرار هذا التوجه خلال الفترة المقبلة.