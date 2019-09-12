دبي تعزز العلاقات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة مع الهند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

خلال مشاركته في الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سوبهاش تشاندرا جارج، وزير الطاقة الهندي، على رأس وفد رفيع ضم فيفيك دوانجان، وكيل الوزارة، وذلك في منصة الهيئة في المعرض المصاحب للمؤتمر.

وقد رحب الطاير بالوزير الهندي والوفد المرافق، مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسعى لتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع المؤسسات والشركات الهندية من القطاعين العام والخاص، لا سيما العاملة في قطاع الطاقة المتجددة.

وأشاد الوزير الهندي بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي للارتقاء بقطاع الطاقة بالدولة وفي دبي بشكل خاص، وأبدى إعجابه بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة وشدد على تعزيز التعاون بين كل من الإمارات والهند في مشروعات ومجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.