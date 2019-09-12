شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اجتماع المركزي الأوروبى.. اليورو يهبط لأدنى مستوى بأسبوع مقابل الدولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط اليورو اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي، قبل يوم من اجتماع للبنك المركزى الأوروبى من المتوقع أن يضيف المزيد من إجراءات التحفيز فى مسعى لدعم اقتصاد المنطقة.
وقالت مصادر مطلعة إن صانعى السياسة النقدية بالمركزى الأوروبى يميلون نحو حزمة تتضمن خفضا للفائدة وتعزيز تعهد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول وتعويضات للبنوك عن الآثار الجانبية للفائدة السلبية.
ويؤيد كثيرون من صانعى السياسة بالمركزى الأوروبى أيضا استئناف برنامج مشتريات الأصول لكن معارضة من بعض دول شمال أوروبا تعقًد هذه المسألة.
وهبط اليورو 0.34 % إلى 1.1006 دولار فى أواخر جلسة التداول.
ويبقى الين اليابانى أضعف العملات الرئيسية أمام الدولار منذ أول أغسطس مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة وسط تفاؤل متزايد بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت العملة الخضراء 0.25 % مقابل العملة اليابانية إلى 107.80 ين.
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