شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة تاس الروسية: إلتزام دول أوبك بإتفاقية خفض الإنتاج بلغ 131% فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن مصدر قوله اليوم الأربعاء إن إلتزام دول منظمة أوبك بإتفاقية عالمية لخفض الإنتاج بلغ 131 % شهر أغسطس الماضي، بينما بلغت نسبة التزام المنتجين الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة 147 %.

وبدأت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون تنفيذ إتفاقية لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من الأول من يناير. وفي يوليو جدد التحالف، المعروف بأوبك+ الاتفاقية حتى مارس 2020، وتجتمع لجنة تراقب تنفيذ الإتفاقية غدا الخميس.

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