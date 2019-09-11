«هدف» يبدأ حوكمة إجراءاته لمواكبة المعايير العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور محمد السديري، أهمية مواكبة أفضل المعايير العالمية في الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة بجميع ممارساتها.

وقال السديري في افتتاح ورشة عمل عن مشروع حوكمة إجراءات الصندوق: إن الصندوق شرع في حوكمة برامجه لخدمة العملاء والمستفيدين في القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، وقياس أثر نجاح البرامج من خلال النتائج في الميدان، وتبيان مدى انعكاسها على المستفيدين من برامج وخدمات الصندوق.

وأضاف السديري أن حوكمة البرامج تتطلب الدخول في شراكات فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص، باعتباره حلقة الوصل ونقطة الالتقاء لتنفيذ برامج ومبادرات دعم الصندوق، مشيرا إلى أن الصندوق حرص على تحقيق ذلك من خلال ورش العمل التي عقدها مع قطاع الأعمال للاستماع لمطالبهم والتعرف على التحديات التي واجهتهم، لتلبية احتياجاتهم في إطار دعم مسارات تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.