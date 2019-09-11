7 اتفاقيات دولية لتأهيل السعوديين في تخصصات الخطوط الحديدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» 7 اتفاقيات دولية مع عدد من الجهات الدولية المعتمدة وذات الخبرة الكبيرة في المجالات الفنية ودقيقة التخصص في صناعة الخطوط الحديدية، وذلك لرفع الدرجة العلمية للمتدرب السعودي في تخصصات الخطوط الحديدية.

وأوضح المدير العام للمعهد المهندس عبدالعزيز الصقير أمس أن الاتفاقيات شملت اتفاقيات تدريبية وأكاديمية لتعزيز تخصصات فنية عدة، منها: صيانة البنية التحتية، صيانة وتشغيل الإشارات والاتصالات والتحكم، صيانة العربات والقاطرات، إدارة وتشغيل المحطات، إدارة تقييم المخاطر في النقل (السككي).

01.شركة آديف الإسبانية،إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع والمالكة للبنية التحتية لشبكة الخطوط الحديدية في إسبانيا

03.أكاديمية شركة «دوتشيه بان» الألمانيةالمتميزة دوليا بتقديم الدورات والبرامج التطويرية في المجالات الفنية والمهنية والسلامة

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02.شركة «تي يو في راين لاند» الدوليةوالرائدة في تقديم الاختبارات المستقلة والتفتيش لضمان جودة الأمن والسلامة، حيث تقدم عددا من الشهادات في مجالات الجودة ونقل المواد الخطرة

05.المجلس البريطاني لامتحانات السلامة والصحة المهنية، ويعد المجلس منظمة دولية متخصصة في تقديم عدد من الشهادات الاحترافية في مجالات السلامة والصحة المهنية، ومنها: شهادة المجلس البريطاني لامتحانات الصحة والسلامة المهنية NEBOSH، وشهادة التحكم والسيطرة على المواد الخطرة على الصحة COSHH

04.جامعة بيرمنجهام البريطانيةممثلة بقسم هندسة القطارات

06.كلية القطارات السريعة في بيرمنجهام والتابعة لمركز أبحاث الخطوط الحديدية في جامعة بيرمنجهام

07.أكاديمية الخطوط الحديدية بجنوب أفريقيا،المتخصصة في صناعة الخطوط الحديدية وتتبع لشركة ترانزنت الخطوط الحديدية الجنوب أفريقية، وتقدم الأكاديمية عددا من البرامج التدريبية القصيرة المتخصصة في مجال صناعة الخطوط الحديدية