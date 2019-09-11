سامي نافانتيا للصناعات البحرية توقع عقدا بـ900 مليون يورو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية (سامي نافانتيا)، المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة نافانتيا الإسبانية، عقدا ضخما بقيمة 900 مليون يورو (3.7 مليارات ريال)، مع مصنع السفن الحربية الإسباني شركة نافانتيا، يقوم الطرفان بموجبه بالتعاون لتنفيذ برنامج خاص لدمج أنظمة قتال ضمن سفن «أفانتي 2200» لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.

وسيساهم العقد في تطوير منظومة الدفاع السعودية من خلال نقل التقنية وإيجاد فرص عمل جديدة، وذلك تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة المتمثلة في توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وستسهم هذه الاتفاقية في توطين ما يصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكة، وفي تطوير وتنمية الشركات والمؤسسات السعودية.

وتم توقيع العقد في جناح شركة SAMI بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي DSEI 2019، والذي يقام في أرض المعارض ExCeL بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أحمد الخطيب، ورئيسة مجلس إدارة شركة نافانتيا سوزانا دي ساريا، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أندرياس شوير، والرئيس التنفيذي لشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية أنطونيو رودريغيز باربيران، إضافة إلى عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وأوضح باربيران، أن اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة نافانتيا تعد إنجازا مهما لشركة سامي نافانتيا، إذ ستشكل انطلاقة بارزة لمسيرتها الواعدة في مسعى إلى دعم تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية في القطاع الدفاعي، كما ستوجد فرصة مهمة للاستفادة من الخبرة الواسعة لشريكنا الاستراتيجي في تصميم وبناء وتكامل السفن الحربية، وذلك لتطوير قدراتنا في هذا المجال.

من جهتها، سلطت دي ساريا الضوء على أهمية هذا العقد، قائلة «يعد هذا العقد دليل التزام شركة نافانتيا على دعم المملكة العربية السعودية في رحلة تطوير قدراتها الصناعية في قطاع الدفاع، وسيكون هذا أول تعاون طويل الأجل بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة نافانتيا».

على ماذا تركز الاتفاقية الجديدة ؟

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دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة

تصميم النظم وهندستها

تصميم الأجهزة

تطوير البرمجيات والاختبارات

أنظمة التحقق والنماذج الأولية

المحاكاة والنمذجة

الدعم اللوجستي

تصميم برامج التدريب