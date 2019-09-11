أمانة حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حائل حققت المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في نمو الإيرادات بنسبة 93%، كما حصلت على المركز الثاني بأقل النسب فيما يخص مديونيات الأمانات، بحسب مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الاستثمارات المهندس ماجد برقاوي. و بلغت إيرادات القطاع البلدي في الأمانات بالمملكة حتى نهاية أغسطس الماضي 4.28 مليارات ريال بنسبة 77% من تحقيق الهدف.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.