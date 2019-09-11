شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. البنك المركزى الأوروبى يجتمع لخفض متوقع فى سعر الفائدة الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعقد البنك المركزي الأوربي اجتماعا غدا الخميس حيث من المتوقع أن يشهد خفض سعر الفائدة الرئيسى إلى ما دون الصفر.
وذكرت شبكة ايه بى سي نيوزالإخبارية الأمريكية أن رئيس البنك المركزي الأوربي، ماريو دراجى ، أعلن خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي أن هناك مجموعة من الإجراءات في الطريق من أجل مواجهة حالة البطء في النمو الاقتصادي والذي يرجع إلى عدة عوامل من بينها النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين والذي دفع الدولتان إلى تبادل فرض التعريفات الجمركية .
ويتوقع الخبراء ان يقوم البنك المركزي الأوروبي أيضا باتخاذ خطوات أخرى تشمل شراء سندات من اجل ضخ المزيد من الأموال في عروق الاقتصاد الأوربي، كما يتوقعون كذلك خفض الفائدة على الودائع التي يحصل عليها من البنوك التجارية من مستواها الحالي وهو ناقص 4ر0 % إلى ناقص 0ر5 % وربما 0ر6 % .
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