شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار السعودية: ارتفاع معدل رخص الاستثمار الأجنبى فى الربع الثانى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبى خلال الربع الثانى من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبى تصدر يوميًّا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شهدت نسب النمو فى رخص الاستثمار الأجنبى الصادرة فى الربع الثانى من عام 2019 القطاعات المستهدفة كافة، حيث شهد قطاع البناء إصدار 61 رخصة، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذى شهد إصدار 51 رخصة، وقطاع التصنيع الذى شهد إصدار 45 رخصة، بالإضافة إلى عدد التراخيص المتنامى فى القطاعات الأخرى المتبقية مثل قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيرًا قطاع الفندقة والتموين.

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وتصدرت الشركات البريطانية القائمة بحصولها على45 رخصة، تليها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة فالولايات المتحدة الأمريكية بعدد 23 رخصة، بالإضافة إلى ذلك شهدت المملكة توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها، حيث شهد الربع الثانى إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات، كما شهدت المملكة اهتمامًا من الشركات الصينية للاستثمار فى المملكة، وذلك بعد أن أقامت الهيئة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى منتدى الاستثمار السعودى الصينى مطلع العام الحالي.

وشكّلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين فى الربع الثانى من العام ما نسبته 32%، مما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التى أجرتها المملكة مؤخرًا من أجل تمكين القطاع الخاص فى المساهمة فى تنمية اقتصادية مستدامة.