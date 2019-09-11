شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات الحكومية التى تقدمها "فيكتورى لينك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت إنجي الصبان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة شركة فيكتوري لينك، خطة الشركة الحالية والمقبلة على المدى الطويل بأنها "خطة الدولة"، وقالت إن الشركة تعمل فى ظل توجهات الدولة، وتلتزم بها التزاما واضحاً، ولا تسعى إلا نحو تحقيق ما يمكنها إنجازه فى نفس السياق، وأعربت عن فخرها بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة المقدمة للخدمات الحكومية للمواطن، سواء على مستوى التعليم، أو الكهرباء والغاز، أو قطاع السكة الحديد، أو التوظيف والدمج، أو حتى القطاع المصرفى.

أوضحت إنجى الصبان أنه خلال العام 2017 تمكنت الشركة من إرسال مليون ونصف المليون رسالة ضمن خطة الشركة للمساهمة فى خطة الدولة الدولة، فيما يخص التحول الرقمى، وأضافت الصبان أن فيكتورى لينك رأت أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، فيما أعلنته الوزارة ويخص إطلاق الموقع الحكومى "شغلنى"، وهو الدور التذى اختارت فيكتورى لينك لنساهم فى توفير فرص عمل للشباب من الأسر غير القادرة، وأضافت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة شركة فيكتوري لينك أن هذه الرسائل تصل لفئتها المستهدفة بالضبط بناء على قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضافت الصبان أنه دعماً أيضاً لتحقيق توجه الدولة نحو الاهتمام بتوظيف ذوى القدرات الخاصة، عقدت فيكتورى لينك ملتقى "عزم" لتوظيف ودمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، واختارت الشركة للمرة الأولى المشاركة كراع فضي لملتقى التوظيف الدامج "عزم" الذي أقيم تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لسد الفجوة بين جهات العمل من جهة، والباحثين عن وظائف من ذوى القدرات الخاصة من جهة أخرى.

وعن المؤتمر قالت انجى أنه استهدف إتاحة المزيد من فرص العمل لذوي القدرات الخاصة، وتوظيفهم وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل المصرى لافته أن الملتقى أقيم بالتعاون بين بنك الإسكندرية، والمعهد المصرفي المصري، وموقع "شغلني" الإلكتروني للتوظيف، ومبادرة "حلم" لخدمة ذوي القدرات الخاصة.

وفى قطاع الصحة ودعما للبرنامج الرئاسى، تمكنت الشركة حتى يونيه 2019 ومن خلال مشاركتها فى حملة 100 مليون صحة، من ارسال نحو 15 مليون رسالة نصية لخدمة 300 ألف مواطن، بهدف توعية المرضى بأخطار مرض السكر، وكيفية علاجه والتغلب عليه، واستطاعت الحملة من خلال الرسائل النصية توجيه المواطنين العادات الغذائية الصحية السليمة لتجنب قائمة الأمراض المحتملة.

وفيما يتعلق بمؤسسة تحيا مصر، علقت انجي الصبان الرئيس التنفيذي لفيكتوري لينك ان الشركة استطاعت تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني، وتهيئته لتقديم خدمة الدفع المباشر، والتي أتاحت للصندوق تلقى التبرعات عبر الهاتف المحمول، كما قدمت فيكتورى لينك دعمها الفنى لإدارة صفحة فيسبوك الرسمية.

وفى قطاعى الكهرباء والغاز عبرت انجى الصبان عن سعادتها بالمشاركة فى تقديم خدمات الرسائل التفاعلية لشركة شمال القاهرة للكهرباء، حيث يقوم العميل بإرسال رسالة بها رقم العداد لرقم مختصر، ليستقبل بعدها رسالة بقيمة الفاتورة المستحقة عن استهلاكه، وأضافت الصبان أنها استطاعت تقديم نفس الخدمة التفاعلية لعملاء شركة Petrotrade، حيث يتم استغلال خدمة الرسائل التفاعلية أيضاً.

وأوضحت إنجي الصبان، أنه تم تقديم خدمة صوتية تفاعلية IVR تتيح للمتصل التواصل مع خدمة العملاء لمعرفة مواعيد قطارات السكة الحديد، لافته انه تم تقديم خدمات مشابهة أيضاً للقطاع المصرفى، حيث يتمكن عملاء بنك مصر، وبنك القاهرة، من استقبال رسائل نصية موجهة عن طريق الموقع الجغرافى، تتيح للبنك الوصول إلى العملاء المستهدفين بالساحل الشمالي للإعلان عن خدمات البنك وأماكن الصراف الآلي (2019).

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وعن التعاون مع قطاع التعليم علقت انجى الصبان بأنه تمكنت من انهاء اخطارات المعلمين الجدد بمواعيد الامتحانات المحددة لهم من قبل وزارة التربية والتعليم، لاختبارهم، وتعيين مدرسين جدد، وتثبيت العمالة التى كانت مؤقتة، وكذلك قدمت شركة فكتوري لينك خدمة رسائل نصية، حيث استطاع الطالب بالثانوية العامة إرسال رقم الجلوس الخاص به على رقم مختصر، ليستقبل نتيجته عقبها برسالة نصية على الرقم (2019).

ولم تتخاذل فيكتورى لينك عن دعم قطاع الاستثمار على حد قول انجي الصبان، حيث قدمت الشركة خدمة الرسائل النصية للتواصل مع المستثمرين للإبلاغ عن أية مستجدات أو انشطة جديدة، وارسال النشرات الداخلية لموظفى الهيئة، لافته الى انه تم تقديم خدمة الـIVR والرسائل النصية بالتعاون مع E-Finance لوزارات الدولة المستهدفة.

وقدمت خدمة الرسائل النصية للترويج لبرنامج معاشي، وكذلك خدمت عملاء صندوق الاسكان الاجتماعي، ودعمت التمويل العقاري بخدمات الرسائل النصية لإعلام المواطنين عن حالة طلباتهم، حيث يتم دعم العميل برسالة نصية من خلال النظام (Transactional) عند إنهاء كل إجراء داخل الطلب المقدم والتوجيه للخطوة التالية، على أن تستمر العملية لحين انتهاء الطلب واستلام الوحدة.

وأشارت إنجي الصبان، الى أنه تم تقديم خدمة رسائل تفاعلية حيث يقوم العميل بإرسال رسالة بها رقم بطاقته إلى الرقم المخصص للخدمة ويتم الرد عليه برقم ID للاستعلام عن أقساطه.