شكرا لقرائتكم خبر عن "الخضري" تكشف عن سعيها لإنجاز خطة إعادة الهيكلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، تقديم الشركة، عرضاً تقديمياً، حول خطة إعادة هيكلة الشركة وذلك بحضور بعض مساهمي الشركة وممثل عن أمين إعادة التنظيم المالي.

وأوضح فواز الخضري في مقابلة مع قناة العربية، أن العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة الشركة تضمّن شرح التطورات الأخيرة بعد بلوغ الخسائر المتراكمة أكثر من نصف رأس المال.

وبين أن تلك التطورات تتضمن نبذة عن نظام الإفلاس السعودي بجانب لمحة عن إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس بالإضافة إلى آثار إجراء إعادة التنظيم المالي.

وأشار إلى العمل على التوصل للقيمة النهائية لحجم الخسائر، لافتا إلى أن العمل يجري على إنجاز خطة الهيكلة.

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وأكد أن الاجتماع شهد إعطاء فكرة للحاضرين من المساهمين، حول تحديث معلومات المستشار المالي والمستشار في إعادة هيكلة رأس المال، بجانب إعطاء فكرة عن الإجراءات بعد إعلان الخسائر في فبراير والتي أعلنت على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول".

وقال إن إجراء إعادة التنظيم المالي، جرى افتتاحه تحت نظام الإفلاس، في شهر يونيو الماضي.

وبين أن نظام الإفلاس الجديد بدأ العمل به في المملكة خلال عام 2018 وهو حديث التطبيق ونستفيد منه استفادة إيجابية، بموجب طلب قدمه أحد الدائنين وجرى قبول الطلب، وتم افتتاح إجراء إعادة الهيكلة المالية هذا العام.

وأوضح أن أمين إعادة الهيكلة لشركة "الخضري" هو مكتب "صالح النعيم" فيما تعمل شركة "ديلويت" للتدقيق والاستشارات على خطة إعادة الهيكلة منذ سنة تقريباً، ومتوقع إعلان تطورات عن هذه الخطة قريباً.

يذكر أن شركة "الخضري" كانت قد أكدت في بيان لها أنه لا يجب الاستناد إلى ما تم نقاشه في الاجتماع مع مساهميها لاتخاذ أي قرار استثماري، مبينة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار العرض التقديمي المقدم في الاجتماع توصية من إدارة الشركة لاتخاذ أي قرار.