شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تُغرم "ريدان" و"بحر العرب" 10 آلاف ريال لمخالفة نظام السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت هيئة السوق المالية فرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال، على كل من شركة ريدان الغذائية شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات لمخالفتها المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأشارت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن ريدان لم تقم بتزويد الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018 خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 7 أبريل 2019.

كذلك لم تقم بحر العرب بتزويد الهيئة والإفصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، خلال الفترة النظامية، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 29 أبريل 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن ريدان حققت صافي أرباح بلغ 7.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

كذلك حققت بحر العرب صافي أرباح بلغ 3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.