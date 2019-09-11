شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت رأس الخيمة" تلغي صفقة الاستحواذ على مصنع أسمنت جديد ومحجر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أسمنت رأس الخيمة" عن إلغاء صفقة الاستحواذ على مصنع أسمنت ومحجر، وذلك لعدم تمكنها من تدبير التمويل اللازم للصفقة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، إلى أن مجلس الإدارة يدرس نوعية الاستثمار في المصنع والمحجز، والذي يُحقق مصلحة لشركة رأس الخيمة.

وكانت الشركة قد أعلنت، في فبراير الماضي، عن عقد صفقة للاستحواذ على مصنع أسمنت نيوتك ومحجر البانة بإمارة الفجيرة، من المالك السابق "محمد علي عمر صالح البريكي"، بقيمة إجمالية للصفقة تبلغ 450 مليون درهم.

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وقالت الشركة، في وقت سابق، إنه سيتم تمويل الصفقة من أحد البنوك العاملة بالدولة، مُشيرة إلى أنه جاري تقييم مصنع أسمنت نيوتك ومحجر البانة بواسطة إحدى كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 1.4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 6.9 مليون درهم في النصف المُقابل من عام 2018، بنسبة تراجع بلغت 79%.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول بنسبة 20% لتبلغ 93.1 مليون درهم مقارنة بإيرادات بلغت 116.4 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2018.