شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة التكاليف تقود أرباح "ريدان" للتراجع 61% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال المالية لشركة ريدان الغذائية، المعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 60.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 7.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والتكاليف التمويلية. وكذلك أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (16) – عقود الايجار.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 63.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 60.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 714.7 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.