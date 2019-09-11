شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "المملكة القابضة" تُوقع مذكرة تفاهم مع "دلة للخدمات الصحية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للاستثمار والتطوير، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دلة للخدمات الصحية، لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع "تداول المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن شركة درع الرعاية القابضة المحدودة تمتلك شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة (مستشفى المملكة)، وشركة مجمع العيادات الاستشارية المحدودة، وشركة صيدلية العيادات الحديثة المحدودة.

وبحسب البيان، فقد تم الاتفاق بين الأطراف على تقييم نسبي ومبدئي للصفقة المقترحة، على أن يتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة.

واتفق الطرفان على أن المقابل المستحق الدفع من قِبل شركة دله للخدمات الصحية لشركة المملكة للاستثمار والتطوير سيتألف من أسهم في شركة دله للخدمات الصحية بالإضافة إلى مقابل نقدي.

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وفي حال المضي قدماً في الصفقة المقترحة، ستخضع الصفقة المقترحة لموافقة كلاً من السلطات المختصة واستيفاء المتطلبات الداخلية من كلتا الشركتين.

ومن الجدير بالذكر ان هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية شركة المملكة القابضة في التوسع وتعظيم القيمة لاستثماراتها في قطاع الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن دلة يُذكر أن دلة حققت صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 18.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

فيما حققت المملكة القابضة صافي أرباح بلغ 143.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 242.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.