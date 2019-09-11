شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "السريع" المتراكمة تتراجع إلى 11.43% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة السريع التجارية الصناعية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 11.43% من رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء بأن مقدار الخسائر المتراكمة يبلغ 7.487 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية للمجموعة، أقرت في أغسطس الماضي، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.89%.

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وقالت الشركة، إن السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة، التي بلغت كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

وكشفت النتائج المالية لمجموعة السريع، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، وأشارت الشركة، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 49 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 921 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.