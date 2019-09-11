شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات مدرجة بالسوق السعودي تخفض رؤوس الأموال بأكثر من مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقدمت ثلاث شركات مدرجة بالسوق السعودية على خفض رؤوس أموالها منذ بداية العام، وذلك تماشيا مع قانون نظام الشركات الجديد، التي تختص بالإجراءات التي يجب اتباعها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأسمالها المدفوع.

وإجمالي خفض رأس المال لتلك الشركات بلغ 1.09 مليار ريال، مشكلا متوسطا 58.9% من إجمالي رأس المال.

وراوحت تخفيضات الشركات (عذيب للاتصالات، أميانتيت، مجموعة السريع) لرؤوس أموالها بين 26 و70%، إذ بلغت قبل الخفض نحو 1.85 مليار ريال، في حين بلغت بعد إتمام الخفض 760.5 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وخفضت شركة مجموعة السريع رأسمالها 70.9%، إلى نحو 65.5 مليون ريال مقارنة بنحو 225 مليون ريال قبل الخفض، وهي بذلك تعد أكبر نسبة خفض بين الشركات الثلاث، فيما عزت الشركة قرار الخفض إلى إطفاء الخسائر المتراكمة.

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وثاني الشركات، جاءت شركة أميانتيت بخفض رأسمالها بـ70.2%، ليصبح 344.5 مليون ريال، مقابل 1.155 مليار ريال، فيما أرجعت الشركة القرار إلى إعادة هيكلة بعض شركاتها التابعة وإطفاء خسائرها المتراكمة.

وأخيرا شركة عذيب للاتصالات، التي خفضت رأسمالها 25.8 %كأقل الشركات المخفضة من حيث النسبة، ليبلغ رأسمالها 350.5 مليون ريال مقابل 472.5 مليون ريال،

وبذلك الخسائر المتراكمة على الشركة بعد الخفض نحو 117.9 مليون ريال، تشكل نحو 33.6% من رأسمالها.

وتنص المادة 150 من نظام الشركات على أن تلك الشركات يجب أن تقوم بعدد من الإجراءات منها قيام أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50% من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك.