شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز تتلقي عروض شراء أصولها في مصر نوفمبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، عن خطة الشركة للإعلان منتصف نوفمبر المقبل لتلقي عروض الشركات الراغبة في شراء أصول الشركة في مصر.

وتأتي تلك الخطوة لتركيز الشركة أنشطتها في كردستان العراق، بعدما أظهرت المسوحات ارتفاع الاحتياطيات بصورة كبيرة في كردستان، مشيراً إلى وعد الحكومة المصرية بصرف مستحقات الشركة القديمة نهاية العام الجاري، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأوضح أن أحد سيناريوهات البيع يتضمن بيع الأصول مع المستحقات المتبقية للشركة إلى الجهة المتقدمة للشراء الراغبة في الحصول على أصول الشركة في مصر.

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ولفت إلى أن الشركة مستمرة في العمل بمعدلاتها الحالية حتى انتهاء تنفيذ هذه الخطة، مشيرا إلى أن الخطة التي وضعتها الشركة، تتضمن استثمار القيمة المالية التي سيتم الحصول عليها بعد عملية البيع بمصر إلى كردستان العراق.

وأكد أن الشركة ستكثف أعمالها في حقول كردستان، حيث أوضحت الاستكشافات الأخيرة وجود كميات كبيرة من النفط في المناطق التابعة لدانة غاز في كردستان.

وفوضت دانة غاز في يوليو الماضي بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار.

وأصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط.