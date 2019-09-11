شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك "إعمار العقارية" تتلقى طلبات بـ 2.5 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طرحت شركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي صكوكاً مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار لأجل 10 سنوات.

وتلقت صكوك "إعمار" طلبات من مستثمرين بقيمة 2.5 مليار دولار تقريباً، بحسب وكالة رويترز

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وهذا الإصدار جزء من برنامج صكوك بقيمة ملياري دولار، يقدم للمستثمرين معدل مرابحة يعادل 235 نقطة أساس فوق متوسط معدل عقود المبادلة.

وعينت "إعمار" "ستاندرد تشارترد "منسقاً للإصدار، وبنوك "دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"أبوظبي الأول" و"المشرق" و"الشارقة الإسلامي" مديرين للإصدار.

يذكر أن آخر طرح أجرته "إعمار العقارية" لصكوك كان في عام 2016، حيث طرحت الشركة آنذاك صكوكاً يُستحق سدادها بعد 10 سنوات، وجنت من بيعها 750 مليون دولار.