شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي الأول يعقد شراكة مع سوق أبوظبي لتوزيع الأرباح إلكترونيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول، تهدف إلى توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين المسجلين لدى السوق إلكترونياً، وذلك من خلال المحفظة الرقمية للبنك.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن هذه المحفظة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة حيث سيمكّن هذا النظام المبتكر المستخدمين من إدارة مدفوعاتهم عبر منصة رقمية واحدة وبشكل مرن وعملي.

ومن ناحية أخرى تتيح محفظة payit الرقمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسيلة جديدة لتوزيع الأرباح النقدية على المستثمرين.

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وتسهل تلك المحفظة على المستثمرين حيث ستصبح مركزاً يمكن للعملاء العودة إليه عند الحاجة لتوفير الوقت والجهد عليهم.

وتوفر المحفظة الرقمية الجديدة لمختلف الكيانات الاقتصادية والشركات فرصة للاستفادة من هذه الآلية كبديل للطرق التقليدية المتبعة في عملية توزيع الأرباح كالشيكات أو غيرها من الوسائل.

وتتمتع المحفظة بميزة التوزيع الفوري للأرباح حيث تودع بمحفظة المتعامل مباشرة فور توزيعها.