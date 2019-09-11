شكرا لقرائتكم خبر عن "تبريد" الإماراتية تدرس التوسع في منطقة الخليج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، إن الشركة تدرس التوسع في تنفيذ مشاريع جديدة في منطقة الخليج.

وأضاف أن محفظة الشركة تضم حاليا 75 محطة في الإمارات ودول الخليج، باستثناء الكويت.

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وبين أن الشركة تبحث حالياً تنفيذ مشاريع لها بالكويت، فضلاً عن دراسة فرص التوسع في مصر، مشيرا إلى أن محطة تبريد المناطق في مدينة أمارافاتي بالهند تعد الأولى للشركة خارج دول الخليج، بحسب صحيفة الاتحاد.

ولفت إلى أن هذا المشروع يعد بداية لتوسع الشركة في دول جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

يشار إلى أن النتائج المالية للشركة الوطنية للتبريد المركزي، كشفت في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 11.1% خلال الربع الثاني من العام 2019 لتصل إلى 119.3 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 134.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.