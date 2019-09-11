شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب الإماراتية تحذر المسجلين من جهات مجهولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذرت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات المسجلين من جهات مجهولة تنتحل صفة بنوك أو مؤسسات أخرى، وترسل لهم رسائل نصية تطلب تزويدها ببيانات شخصية تتعلق بالاسم ورقم البطاقة الائتمانية ورقم التعريف، وغير ذلك بدعوى أنه سيتم رد ضريبة القيمة المضافة إليهم باستخدام هذه البيانات.

وأكدت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن كافة خدمات التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، ورد الضريبة للمؤهلين قانوناً للاسترداد وغيرها من خدمات وإرشادات للمسجلين والخاضعين للضريبة تتم بخطوات مبسطة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات رد الضريبة للفئات المؤهلة للاسترداد تتم بآليات مباشرة بين الهيئة ودافعي الضرائب دون أي وسطاء، وذلك من خلال الأنظمة الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت أن عمليات رد الضريبة تتم عبر الأنظمة الرسمية باستخدام رقم IBAN المصرفي الخاص بكل مسجل لدى الهيئة، وذلك عبر الأنظمة الخاضعة والمرتبطة إلكترونياً بالمصرف المركزي.

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وأضافت أن هذه الأنظمة الرسمية تعتمد على التعامل المباشر بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمسجلين لديها من خلال أرقام التسجيل الضريبية، وتتميز بالدقة، وسرية البيانات، وعدم إمكانية الاطلاع عليها من خلال البريد الإلكتروني، أو أية وسيلة أخرى قد تكون عرضة للقرصنة الإلكترونية.

يشار إلى أن الهيئة كشفت في وقت سابق أنه قد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة الذي تجاوز 307 آلاف مسجل من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، فيما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 724 مسجلاً.

وأظهرت بيانات سابقة للهيئة أن قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي تشهد توسعاً مطرداً فتم اعتماد أكثر من 123 شركة شحن وتخليص، وارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 395 وكيلاً ضريبياً، كما اعتمدت الهيئة 28 مزوداً لأنظمة المحاسبة الضريبية.

وأعلنت الهيئة في نهاية ديسمبر الماضي استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ بهدف مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري وتحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنتجات عبر تلك العلامات.

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ أكتوبر 2017.