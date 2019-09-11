شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي الوطني" يؤكد عدم تفويضه بنوكًا لإدارة عملية إصدار أسهم بشكل رسمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد بنك الإمارات دبي الوطني عدم قيامه رسميًا بتفويض أي من البنوك لإدارة إصدار حقوق الاكتتاب في الأسهم المحتملة.

وجاء ذلك في بيان توضيحي للبنك على سوق دبي المالي حول الخبر المتداول في وسائل الإعلان بخصوص اقتربه من إعلان اختياره لكل من "سيتي جروب" و"مورجان ستانلي" لإدارة عملية طرح أسهم جديدة بقيمة ملياري دولار.

وكان "الإمارات دبي الوطني" قد رفع مؤخراً الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في أسهمه من 5 إلى 20%. وكشف البنك عن نيته لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% مستقبلاً.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 4.7 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.6 مليار درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري، ربحاً من بيع حصة في شركة مُسيطر عليها بشكل مُشترك بقيمة 2.1 ميار درهم.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 5 مليار درهم حلال النصف الأول من العام 2018.