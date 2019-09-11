شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار الأسترالي قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بشكل سلبي خلال تعاملات اليوم وسط ترقب في الأسواق لقرار البنك المركزي الأوروبي غدا.



وسوف يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الهام غدا لاتخاذ قرار بشان معدل الفائدة وسط توقعات بخفضها إلى مستويات سالبة لتحفيز النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو.



وعقب القرار، سيتحدث رئيس البنك المركزي "ماريو دراجي" في مؤتمر صحفي تعقيبا على القرار كما يُتوقع أنه سيحدد مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة مع إمكانية الغعلان عن برنامج تيسير كمي جديد.

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وفي سياق متصل، سيعلن الاحتياطي الاتحادي عن قراره بخصوص الفائدة في الأسبوع القادم مع توقعات أيضا بخفض الفائدة للمرة الثانية هذا العام.



وعلى أثر هذه القرارات، من المتوقع أن يتبع نفس النهج بنوك مركزية عالمية من بينها بنك الاحتياطي الأسترالي والمركزي النيوزلندي.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش عند 0.6859، وسجل أعلى سعر عند 0.6885 وأقل سعر عند 0.6848.